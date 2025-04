Morre motorista envolvido em grave acidente em Soturno

Um grave acidente envolvendo uma carreta que transportava pias causou transtornos na ES-146, em Soturno, na tarde desta terça-feira (8).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender à ocorrência e retirar o motorista que estaria preso às ferragens; no entanto, a vítima não resistiu e morreu.

A Polícia Científica (PCIES) informou, por meio de nota, que a perícia foi acionada na tarde desta terça-feira (8) para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na ES-164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo da vítima, um homem, será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui