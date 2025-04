Morre segunda criança que comeu ovo envenenado; mãe continua na UTI

Morreu nesta terça-feira (22) a segunda vítima após comer um ovo de chocolate envenenado, no município de Imperatriz, no Maranhão. A adolescente de 13 anos consumiu o doce junto com sua mãe e seu irmão, que também faleceu. A mãe segue na UTI.

Adolescente passou mal após comer chocolate

Evely começou a passar mal logo após ingerir o doce, na casa onde morava com a família. Segundo relatos, a menina apresentou sintomas como vômitos intensos e tontura. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Família suspeita de envenenamento proposital

A principal hipótese investigada é de envenenamento proposital. Familiares relataram que o ovo de Páscoa foi entregue por uma pessoa conhecida, o que levanta suspeitas de motivação pessoal por trás do crime.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil do Maranhão abriu inquérito para investigar o caso como homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. O suposto envenenamento da família será analisado com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas.