Motociclista fica ferido ao atropelar capivara em Rive

Um motociclista ficou ferido após atropelar uma capivara na noite do último domingo (21), na BR-482, em Rive, distrito de Alegre.

Segundo informações, o condutor seguia pela rodovia em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, quando acabou colidindo com uma capivara.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital. O estado de saúde do motociclista não foi informado até o momento.

