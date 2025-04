Mulher é encontrada morta e seminua dentro de lava a jato em Linhares

Uma mulher foi encontrada morta e seminua dentro de um lava a jato, no bairro Colina, em Linhares, na manhã da última segunda-feira (21).

A Polícia Civil informou por meio de nota que a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O corpo foi encaminhado Serviço Médico Legal (IML) da região.

O AVC, também conhecido como derrame, ocorre quando há uma obstrução ou rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, impedindo que ele receba o suprimento de sangue e oxigênio. Essa interrupção do fluxo sanguíneo pode causar danos ou morte de células cerebrais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui