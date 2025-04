Mulher fica em estado grave após ataque de pitbull em Marataízes

Uma mulher de 46 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull monster na tarde da última quarta-feira (9), no bairro Belo Horizonte, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar; a vítima sofreu diversos ferimentos graves nos braços e nas pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Segundo o marido da vítima, o animal havia sido adotado pela família há alguns meses. Ele contou que o cachorro foi deixado para trás por uma antiga moradora e, desde então, vinha sendo cuidado por eles. Apesar do porte imponente, o cão nunca havia demonstrado sinais de agressividade até então.

O ataque aconteceu assim que a mulher entrou no imóvel. Vizinhos ouviram os gritos de socorro e correram para ajudar. Em uma tentativa desesperada de salvar a vítima, usaram pedaços de madeira e enxadas para afastar o animal. Diante da resistência do cão, que continuava mordendo, os vizinhos acabaram o agredindo até que ele fosse contido. O cachorro não resistiu e morreu ali mesmo.

A vítima permanece internada no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde.

