Mulher morre após usar droga supostamente envenenada em Alegre

Nesta segunda-feira (14), por volta das 17h, a Polícia Militar (PM) atendeu uma denuncia sobre um corpo encontrado dentro de uma residência em Alegre, com suspeitas de envenenamento.

Chegando ao local, uma testemunha informou aos militares que estava na casa da vítima, quando a mulher começou a fumar um cachimbo com crack, após isso, a mulher começou a se contorcer. A testemunha relatou que tentou ajuda-la, chegou a colocou a vitima sobre a cama, mas não conseguiu concluir o socorro.

A testemunha disse também que haviam mais usuários de drogas no local e, todos saíram assim que viram a morte da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e confirmou o óbito da mulher. A perícia recolheu o cadáver e deslocou o mesmo ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Um casal é suspeito de ter envenenado a vítima, porém, ambos não estavam mais no local quando a guarnição chegou. O caso foi encaminhado para Polícia Civil (PC).

