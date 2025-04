Municípios sustentáveis: o caminho das cidades do futuro

O prefeito reeleito de Alegre, Nirrô Emerick, foi o convidado do podcast Sustentabilidade Brasil, onde compartilhou detalhes sobre os trabalhos desenvolvidos no município em prol do meio ambiente. Durante a entrevista, feita na última quarta-feira (2), Emerick destacou diversas iniciativas implementadas pela gestão municipal com foco na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável da região. O prefeito ressaltou a importância de ações contínuas para garantir um futuro mais verde para Alegre e seus cidadãos, abordando temas como conservação de áreas verdes, programas de educação ambiental e o incentivo a práticas sustentáveis na comunidade.

Um dos pontos altos da conversa foi a apresentação de uma inspiradora iniciativa que o prefeito conheceu em Santa Catarina. Trata-se de um modelo de gestão de resíduos sólidos onde o lixo é praticamente todo reciclado, transformando-se em uma importante fonte de emprego e renda para diversas famílias. Nirrô Emerick expressou seu entusiasmo com o potencial do projeto e demonstrou interesse em estudar a viabilidade de implementar um modelo semelhante na região, visando não apenas a preservação ambiental, mas também a geração de oportunidades para a população local.

Confira a entrevista completa: