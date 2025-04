Nando morre na novela? Confira o desfecho final de Volta Por Cima

O penúltimo capítulo de Volta por Cima, exibido na faixa das sete da Globo, será marcado por fortes emoções e tensão hospitalar. A trama gira em torno da cirurgia de transplante de fígado envolvendo Jão (Fabrício Boliveira) e seu irmão, Nando (João Gabriel D’Aleluia), que luta pela vida após complicações causadas pelo uso excessivo de anabolizantes.

Nando morre na novela? Entenda o que acontece no hospital

Muitos telespectadores buscam saber se Nando morre na novela, mas a resposta é não. Apesar de uma intercorrência durante a cirurgia, o personagem sobrevive e terá uma boa recuperação. O momento, no entanto, será de grande apreensão para os familiares e para o público.

Jão doa parte do fígado ao irmão

A decisão de Jão doar parte do fígado a Nando emocionou os fãs da novela. O gesto de solidariedade acontece após o agravamento do quadro de saúde do jovem, que abusou de substâncias para melhorar o desempenho físico. A cirurgia é complexa, mas necessária para salvar sua vida.

Cirurgia é bem-sucedida, apesar de susto

Durante o procedimento, Nando sofre uma complicação leve, que exige atenção da equipe médica. O suspense toma conta da cena, mas os médicos conseguem estabilizar o quadro, garantindo o sucesso da operação. A comoção entre os personagens reforça a importância da doação de órgãos e da união familiar.

Irmãos terão recuperação completa

Após a cirurgia, Jão e Nando se recuperam bem. Os médicos informam que, com o acompanhamento adequado, ambos poderão levar uma vida normal. O momento marca uma virada significativa na trama, preparando o terreno para um final emocionante e cheio de superações.

Uso de anabolizantes ganha destaque na trama

A novela aproveita o drama de Nando para abordar os riscos do uso indiscriminado de anabolizantes. A situação do personagem serve como alerta para o público jovem, reforçando a necessidade de orientação médica e cuidados com a saúde.

Público se emociona com o gesto de Jão

Nas redes sociais, o público se comoveu com a atitude de Jão. A frase “Nando morre na novela?” ficou entre os assuntos mais buscados, refletindo a preocupação dos fãs com o destino dos personagens. O laço entre os irmãos reforça o tema central da novela: a redenção através do amor e da empatia.

Expectativa para o último capítulo é alta

Com a recuperação dos irmãos, os telespectadores agora voltam suas atenções para o último capítulo de Volta por Cima. A trama promete encerrar com reviravoltas e desfechos marcantes, celebrando a superação e o recomeço.

Elenco celebra reta final da novela

Os atores Fabrício Boliveira e João Gabriel D’Aleluia elogiaram o desenvolvimento de seus personagens. Em entrevistas recentes, destacaram a importância de retratar temas sociais e de saúde com responsabilidade e emoção.

Quando será o último capítulo de Volta por Cima?

O último capítulo da novela das sete vai ao ar nesta sexta-feira (25). A expectativa é de altos índices de audiência, com cenas que devem emocionar o público e concluir a jornada de superação dos personagens centrais.