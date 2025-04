Netflix: confira os principais lançamentos (imperdíveis)

A Netflix divulgou as novidades que chegam ao catálogo da plataforma entre os dias 21 e 27 de abril. A programação da semana inclui séries documentais, suspense, drama, ação e a aguardada última temporada de “Você”, além de um novo filme estrelado por Tom Hardy. Abaixo, veja os principais destaques.

Segunda-feira, 21 de abril: estreia de documentário e evento ao vivo

Na segunda-feira, a Netflix lança o documentário “Pangolim: A Viagem de Kulu”, uma produção original que promete emocionar com a história de um dos animais mais misteriosos do planeta. No mesmo dia, a plataforma transmite ao vivo o WWE Raw, evento de luta livre que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h00.

Terça-feira, 22 de abril: Corrida pela Coroa

A terça-feira é marcada pela estreia da série documental “Corrida pela Coroa”. Esta é a primeira temporada do programa, que acompanha bastidores da monarquia e promete revelar detalhes inéditos sobre o poder e a tradição real. O conteúdo é uma produção original da Netflix.

Quarta-feira, 23 de abril: tragédia, ação e esporte

Na quarta-feira, o catálogo recebe três grandes lançamentos. O primeiro é a série “Congonhas: Tragédia Anunciada”, que relembra um dos acidentes aéreos mais impactantes do Brasil. Em seguida, chega o filme de ação “Explosão no Trem-Bala”, uma produção japonesa original da Netflix. A lista do dia se completa com a série documental “Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito”, que mostra a rotina e os desafios do jovem tenista espanhol.

Quinta-feira, 24 de abril: última temporada de “Você”

Na quinta-feira, os fãs finalmente poderão assistir à quinta e última temporada de “Você”, uma das séries de suspense mais populares da plataforma. A produção original da Netflix chega ao fim com reviravoltas e tensão até o último episódio, encerrando a história de Joe Goldberg.

Filme “Caos e Destruição” com Tom Hardy também estreia nesta semana

Entre os destaques da semana está o lançamento do filme “Caos e Destruição”, protagonizado por Tom Hardy. A produção mistura ação e suspense e promete conquistar o público que busca adrenalina e grandes atuações. O longa é mais uma adição ao catálogo de filmes originais da Netflix.

Variedade de gêneros atrai todos os públicos

Com uma programação que inclui documentários, séries, filmes e eventos ao vivo, a Netflix reforça sua proposta de oferecer conteúdo diversificado para diferentes públicos. As estreias da semana abrangem temas como meio ambiente, tragédias reais, esportes e dramas psicológicos.

Produções originais ganham destaque no catálogo

A maior parte dos lançamentos é composta por produções originais Netflix, o que reforça o investimento da plataforma em conteúdos exclusivos. Além de garantir qualidade, esse formato permite que os assinantes tenham acesso a histórias inéditas em primeira mão.

Palavra-chave “Netflix” lidera buscas por novidades

Usuários que pesquisam por termos como “lançamentos Netflix abril 2025”, “novidades Netflix esta semana” ou “séries Netflix abril” encontrarão nas estreias entre os dias 21 e 27 de abril uma variedade de opções para maratonar.

Fique de olho nas atualizações semanais da Netflix

A cada semana, a Netflix atualiza seu catálogo com novos títulos. Para não perder nenhuma novidade, os assinantes podem ativar notificações dentro da plataforma ou acompanhar os resumos semanais com os principais destaques.