Nintendo Switch 2 lança novidades nesta quarta-feira (2); veja AO VIVO

A Nintendo confirmou que a próxima transmissão ao vivo do Nintendo Direct acontecerá no dia 2 de abril de 2025, às 10h (horário de Brasília). O evento terá duração aproximada de uma hora e trará novidades sobre o aguardado Nintendo Switch 2.

Onde assistir ao Nintendo Direct?

Os fãs poderão acompanhar a transmissão nos canais oficiais da Nintendo no YouTube e Twitch. Além disso, o Voxel realizará uma cobertura simultânea em português brasileiro no YouTube, trazendo uma tradução completa para quem deseja acompanhar todos os detalhes sem barreiras de idioma.

Nintendo Switch 2: o que será revelado?

A expectativa para o evento está alta, já que a Nintendo deve apresentar uma visão detalhada do Nintendo Switch 2. O console pode trazer hardware aprimorado, novas funcionalidades e jogos exclusivos, marcando a próxima geração da empresa no mercado de games.

Principais rumores sobre o Nintendo Switch 2

Nos últimos meses, diversos rumores indicaram que o Nintendo Switch 2 pode contar com gráficos aprimorados, suporte a tecnologia DLSS da NVIDIA e um possível modo dock com desempenho superior. Além disso, especula-se que o novo console manterá a proposta híbrida do modelo atual, mas com bateria otimizada e novos Joy-Cons.

Jogos esperados para o evento

Embora a Nintendo não tenha revelado a lista oficial de jogos que serão apresentados, espera-se que o Nintendo Direct traga informações sobre novos títulos first-party e possíveis parcerias com desenvolvedoras third-party. Entre as apostas da comunidade, estão um novo The Legend of Zelda, um Super Mario inédito e a continuação de Metroid Prime 4.

Por que este Nintendo Direct é tão importante?

Com a possível chegada do Nintendo Switch 2 ainda em 2025, este evento pode definir o futuro da Nintendo nos próximos anos. A empresa tem a oportunidade de apresentar inovações que justifiquem a compra do novo console e garantir seu espaço no mercado diante da concorrência com PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Como acompanhar as novidades após a transmissão?

Para quem não puder assistir ao vivo, sites especializados em games, como o Voxel e o próprio site da Nintendo, devem publicar um resumo completo dos anúncios logo após o evento. Além disso, as redes sociais da Nintendo devem compartilhar os trailers e detalhes sobre os lançamentos.

Fique atento ao Nintendo Direct de abril de 2025 para não perder nenhuma novidade sobre o Nintendo Switch 2 e os jogos que marcarão a próxima geração da Big N.