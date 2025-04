Olo: nova cor é descoberta pelos cientistas; veja

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley conseguiram o que parecia impossível: revelar uma nova cor fora do espectro visível ao olho humano.

A tonalidade, batizada de olo, surgiu após um experimento inovador descrito na revista Science Advances. Veja a cor:

O que é a cor olo

A cor olo é uma cor verde-azulado com saturação jamais percebida por humanos. Entretanto, ela não existe naturalmente e só pode se ver em condições específicas, com o auxílio de tecnologia.

Mesmo quem possui visão normal não consegue enxergá-la sem estímulos externos.

Como a cor foi descoberta

A equipe liderada por Ren Ng utilizou uma técnica chamada Oz. Com lasers, os cientistas estimularam cones individuais da retina, isolando a resposta de células que normalmente atuam em conjunto.

Esse método permitiu aos participantes verem uma cor inédita, sem similaridade com as cores do espectro tradicional.

Olo e o futuro da percepção visual

Porém, o experimento mostra que os limites do olho humano podem ser ampliados com tecnologia. A descoberta abre espaço para aplicações em áreas como:

Realidade virtual

Design de telas

Tratamentos neurológicos

Estudos sobre percepção sensorial

Um passo além no entendimento da visão

Até hoje, acreditava-se que o olho humano distinguia cerca de 10 milhões de cores. A cor olo quebra essa barreira e mostra que há muito ainda a ser explorado.

Entretanto, cientistas agora se perguntam: existem outras cores invisíveis aos nossos olhos?

Desafios para popularizar olo

Apesar do avanço, a olo ainda não pode ser reproduzida em telas convencionais. A visualização depende de equipamentos de alta precisão, o que limita o acesso à nova cor.

Assim, estudos futuros pretendem tornar a percepção de olo mais acessível ao público.

Reações no meio científico

Especialistas, portanto, consideram a descoberta como um marco. Ela não apenas amplia a paleta conhecida, mas também sugere que o cérebro humano pode adaptar-se a novas formas de estímulo visual.

A cor olo representa uma fronteira inédita entre o que podemos ver e o que ainda está por vir.