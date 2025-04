Operação da Polícia Militar resulta em apreensões e prisões em Guaçuí

A Polícia Militar deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), mais uma operação de combate ao tráfico de drogas em Guaçuí. O3º Comando da Polícia Ostensiva Regional comandou a operação.

Cerca de 90 policiais participaram da ação, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão em três bairros e em locais suspeitos de comercialização de entorpecentes e uso de armas de fogo ilegais.

A operação contou com o emprego operacional de unidades do 3º CPO-R, sob a supervisão do senhor Major Dickson, sendo empregados oficiais, praças e as Forças Táticas, além de três equipes com cães farejadores (K9), em conjunto com os militares do serviço de inteligência da unidade.

Os materiais apreendidos foram: 47 tabletes médios de maconha, 146 buchas de maconha, duas balanças de precisão, três celulares, diversos materiais para embalo e R$ 8.450,00.

Ao todo, a operação resultou na prisão de quatro homens e um menor apreendido.