Operação em Iúna resulta na apreensão de drogas e prisão de suspeitos

Na última quarta-feira (23), uma operação realizada pelas equipes da Força Tática do 14º Batalhão no município de Iúna, região atendida pela 2ª Companhia, resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de drogas, armas, munições e outros materiais ligados ao tráfico.

A ação foi planejada com o objetivo de coibir atividades criminosas e combater o tráfico de entorpecentes na localidade. Segundo a Polícia Militar, o êxito da operação foi possível graças ao apoio da comunidade, que repassou informações importantes para o trabalho das equipes.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade competente para os devidos procedimentos legais.

