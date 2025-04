Operação prende três pessoas e apreende muitas drogas em Guaçuí

Na noite deste sábado (12), por volta das 22h, policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, com apoio da Radio Patrulha e K9, realizaram uma grande apreensão na rua Senador Atílio Vivacqua, no Centro de Guaçuí.

No local, os militares avistaram um indivíduo entregando uma sacola ao garupa de uma motocicleta de cor vermelha e seguindo até à Praça João Acacinho. Durante a tentativa de abordagem, o suspeita saiu correndo para dentro de um beco, momento em que foi acompanhado por uma viatura.

Os policiais seguiram acompanhando o indivíduo, que negligenciou todas as ordens de parada, a pé, pelo beco. Assim, o suspeito entrou em uma residência, fechando a porta com força e, após os policiais cercarem a residência, o mesmo saiu pela janela, com uma mochila de cor preta em mãos, subindo no telhado da casa. Após ser cercado mais uma vez, arremessou a mochila em um terreno e pulou em direção a área do morro do Cristo Redentor.

Segundo a PM, a equipe da Patrulha K9 conseguiu localizar o suspeito, de 25 anos, escondido na vegetação. Na mochila, localizada por outra equipe, foi encontrado um tablete grande de maconha, quatro pedras grandes de crack, 26 buchas de maconha e uma arma de fogo (cal.32), municiada com seis munições. Na residência, apreenderam uma menor, de 17 anos, e a irmã mais velha do menor, de 18 anos.

Na motocicleta, que havia sido abordada anteriormente, os militares encontraram com o carona de 18 anos: 20 tabletes de maconha (aproximadamente 417 gramas) cortadas em tiras, embaladas e prontas para venda e uma aparelho celular. O indivíduo assumiu os entorpecentes e disse que havia acabado de comprar no valor de R$ 800,00 e que tinha contratado um mototáxi para levá-lo até o bairro Vale do Sol, onde reside. A motocicleta e o piloto foram liberados.

Ao todo, os militares localizaram: um revolver Taurus calibre .32; seis munições calibre .32; R$1.030 mil; 1.968 gramas de maconha; 26 buchas de maconha; 20 tiras de maconha (417 gramas); 900 gramas de crack; 104 pedras de crack, sendo duas Médias e uma grande; nove pinos de cocaína; 14 sacolinhas de pak; 70 gramas de skank; quatro aparelhos celulares; uma balança de precisão e diversos materiais para embalar as drogas. Materiais estes, localizados na residência e durante a abordagem aos indivíduos.

Os suspeitos receberam voz de prisão e apreensão e foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde todo o material foi entregue.