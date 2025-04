Ordenação de Mons. Joselito Ramalho Nogueira será neste domingo (27)

Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, 60 anos, será ordenado Bispo Titular de “Tino” e Auxiliar para a Arquidiocese de São Sebastião no Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo, 27 de abril. Apesar da morte do Papa Francisco — líder da Igreja Católica — na madrugada desta segunda-feira, 21, a cerimônia foi confirmada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e será realizada a partir das 16h na Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro. Um grande número de fiéis são esperados para a solenidade.

De acordo com o vicariato episcopal para comunicação, a programação segue de acordo com o planejado sendo necessário, apenas, uma adaptação junto ao principal bispo ordenante.

“Conforme o cerimonial dos bispos, para a ordenação de um bispo são necessários no mínimo três prelados. O principal bispo ordenante seria o Cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Porém, Dom Orani embarcou para Roma hoje (22 de abril), para participar das cerimônias fúnebres do Papa Francisco. Neste caso, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, será o bispo ordenante principal. Ao seu lado, estarão os bispos coordenantes: Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória e Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo diocesano de Colatina”, explicou Kelvyn Mantuan, assessor diocesano de comunicação.

Monsenhor Joselito nasceu em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul. Além de pároco em Rio Novo do Sul, acumulava o cargo de vigário-geral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Em Carta de agradecimento divulgada logo após sua nomeação, Mons. Joselito declarou ser ‘eternamente grato’ à diocese de Cachoeiro de Itapemirim. “Foi nessa terra abençoada que aprendi a viver o Evangelho de forma concreta e palpável. Cada experiência, cada desafio, cada alegria compartilhada com os fiéis, com os bispos que passaram pela minha história, cada irmão no presbitério que ajudou a moldar a minha caminhada presbiteral”, disse.

E por fim, agradeceu ao cardeal Dom Orani João Tempesta, pela sua acolhida. “Sinto-me honrado em poder servir ao lado de pastores tão dedicados e de uma comunidade tão vibrante na fé”.

Mons. Joselito será apresentado às comunidades de fé da Arquidiocese do Rio de Janeiro no sábado, dia 10 de maio, às 08h30 na Catedral de São Sebastião, na Lapa, Rio de Janeiro. De acordo com a Diocese de Cachoeiro, a programação segue de acordo com o planejado e, se alguma alteração for feita, por conta do Conclave para escolha do sumo pontífice, será avisada previamente. “A apresentação do Mons. Joselito à Arquidiocese do Rio, vai depender do retorno do Cardeal Dom Orani ao Brasil, logo, para que a solenidade aconteça, o conclave precisa ter cumprido seu objetivo: escolher o novo bispo para Roma”, finalizou.

Quem é o novo Bispo?

A caminhada vocacional de Mons. Joselito começou em 1987, quando ingressou no Seminário Bom Pastor, da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para cursar Filosofia.

Antes de sua vocação presbiteral, Mons. Joselito já havia se formado como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa (UFMG) em 1986. Após concluir seus estudos em Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória (IFITAV), Mons. Joselito foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1993. Sua trajetória acadêmica inclui estudos avançados em Roma (1998-2001). Na capital italiana, Mons. Joselito aprofundou seus conhecimentos teológicos, onde: concluiu Mestrado em Teologia Dogmática no Instituto Santo Tomás de Aquino “Angelicum”; obteve Mestrado em Teologia Espiritual no Teresianum e Doutorou-se em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana.

Serviço

Ordenação Episcopal do Mons. Joselito Ramalho Nogueira

Dia: Domingo, 27 de abril 2025

Hora: 16 horas

Local: Catedral de São Pedro (Rua Barão de Itapemirim, 36 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim).