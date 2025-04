Padaria de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas; confira

A Padaria Pão De Mel, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidades de emprego para as funções de auxiliar de confeitaria e atendente.

Sobretudo, para o preenchimento das vagas, alguns requisitos são necessários, como: proatividade, boa comunicação, vontade de apreender, disponibilidade de horário e residir próximo da empresa.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 3521-4860.

