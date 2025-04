Pai é suspeito de agredir violentamente filhos de 5 meses e de 1 ano

Um homem de 29 anos, foi preso na última segunda-feira (14), após de agredir violentamente os dois filhos de 1 ano e seis meses e um bebê de apenas 5 meses de idade. O crime aconteceu no bairro Novo Aleixo em Manaus.

Segundo o portal O Abrute, a mãe denunciou o homem após ir buscar as crianças na casa do pai e perceber que os filhos apresentavam graves lesões no rosto.

Ainda de acordo com a mãe, ao chegar no local, o suspeito aparentava estar sob efeito de álcool e entorpecentes e por conta disso correu para a delegacia onde denunciou o caso.

O homem foi preso e durante o depoimento, alegou que as crianças já estavam feridas quando chegou em sua casa, mas as investigações demonstraram que ele foi o responsável pelas agressões.

Agora o suspeito vai responder na justiça pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.