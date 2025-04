Papa morreu! O que acontece agora?

O mundo amanheceu em luto nesta segunda-feira (21) com a notícia de que papa Francisco morreu aos 88 anos. O falecimento do pontífice marca o fim de um papado que durou 12 anos e abre um novo capítulo na história da Igreja Católica, conhecido como Sé Vacante — o período em que a Santa Sé fica sem um papa.

O que é a Sé Vacante?

A Igreja Católica chama de Sé Vacante o período em que o trono de São Pedro fica sem um ocupante — seja por renúncia, como no caso de Bento XVI, ou por morte, como agora com Francisco. Nessa fase, a Igreja segue regras rígidas e adota uma condução interina determinada pelo Vaticano.

Funções do papa são interrompidas imediatamente

Com a confirmação de que papa Francisco morreu, todas as atividades que dependem diretamente do pontífice são suspensas. A liderança da Igreja entra em um estado de transição, e muitos dos altos cargos do governo do Vaticano ficam temporariamente vagos ou com suas funções limitadas.

Colégio dos Cardeais assume decisões urgentes

Durante a Sé Vacante, decisões urgentes e de caráter administrativo passam a ser responsabilidade do Colégio dos Cardeais, grupo composto por cardeais de todo o mundo. Eles não podem alterar diretrizes importantes, mas garantem o funcionamento básico da Igreja até a eleição do novo papa.

Preparativos para o funeral de Francisco já começaram

Com a confirmação de que papa Francisco morreu, o Vaticano inicia os preparativos para o funeral, que deverá seguir um protocolo milenar. O corpo será velado na Basílica de São Pedro, onde milhares de fiéis e autoridades devem prestar homenagens.

Perfil de Francisco: o primeiro papa jesuíta e latino-americano

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, fez história ao se tornar o primeiro jesuíta e o primeiro pontífice latino-americano. Sempre nas memórias por seu estilo simples, sua proximidade com os pobres e seu compromisso com causas sociais e ambientais.

Como será escolhido o novo papa?

A escolha do novo pontífice ocorrerá em um processo conhecido como Conclave, no qual os cardeais com menos de 80 anos se reúnem em segredo na Capela Sistina. A eleição pode durar dias, até que se alcance uma maioria de dois terços entre os votantes.

Expectativa global para o futuro da Igreja Católica

Com a notícia de que papa Francisco morreu, cresce a expectativa em torno do perfil do próximo papa. Questões como modernização da Igreja, papel das mulheres e acolhimento da diversidade devem estar entre os temas debatidos nos bastidores do Conclave.

Repercussão internacional e homenagens

Líderes mundiais, religiosos e milhões de fiéis reagiram com pesar à notícia de que papa Francisco morreu. No mundo todo homenagens já estão sendo vistas, destacando o legado de diálogo, humildade e compaixão que marcou seu pontificado.

O mundo aguarda a fumaça branca

Enquanto o Vaticano organiza o funeral e o Colégio dos Cardeais se prepara para o Conclave, os olhos do mundo se voltam para Roma. A tradicional fumaça branca, sinal de que há um novo papa, será o próximo marco deste momento histórico para a Igreja Católica.