Parcial BBB 25: Guilherme e Renata favoritos? Veja

A Globo exibe nesta terça-feira, 22 de abril, a grande final do Big Brother Brasil 25. Após meses de provas, conflitos e alianças, os finalistas Guilherme Vilar, Renata Saldanha e João Pedro disputam o prêmio de mais de R$ 2 milhões.

Parcial BBB 25 aponta Guilherme Vilar como favorito ao prêmio

A enquete realizada pelo portal Terra mostra que Guilherme Vilar lidera a preferência do público. Segundo a parcial BBB 25, ele aparece com 53% dos votos, consolidando sua posição como o principal candidato ao prêmio.

Renata Saldanha ocupa o segundo lugar na votação

Com 35% dos votos, Renata Saldanha segue firme na disputa. A finalista atraiu olhares com sua postura forte e os momentos de destaque que protagonizou ao longo do programa.

João Pedro aparece em terceiro lugar com baixa votação

Na mesma enquete, João Pedro soma apenas 12% dos votos. Embora tenha mantido uma postura discreta, o finalista não conseguiu o mesmo nível de engajamento dos demais participantes.

Enquete considera votos registrados até 12h20 desta terça

A parcial BBB 25 considera os votos registrados até as 12h20 desta terça-feira (22). Apesar da forte indicação de favoritismo, o resultado oficial depende exclusivamente dos votos no site do Gshow.

Guilherme cativou o público com carisma e estratégia

Guilherme Vilar conquistou o público com seu jeito carismático e uma trajetória marcada por decisões estratégicas. Ele brilhou em provas decisivas e emocionou em diversos VTs exibidos ao longo da edição.

Renata garantiu espaço com posicionamentos firmes

Renata Saldanha construiu sua jornada no reality com personalidade forte e decisões polêmicas. Sua atuação rendeu grande repercussão nas redes sociais e garantiu uma vaga entre os três finalistas.

João Pedro apostou em jogo silencioso e relações pessoais

João Pedro preferiu adotar um jogo mais discreto, focado na convivência e no equilíbrio emocional. Embora tenha formado boas relações, sua participação teve menos destaque em comparação aos concorrentes diretos.

Votação segue aberta até o anúncio do vencedor ao vivo

O público ainda pode votar no site do Gshow. A votação oficial continua até os últimos minutos antes do anúncio. A torcida movimenta as redes sociais com campanhas intensas.

Resultado oficial do BBB 25 será revelado na TV Globo

A Globo revelará o vencedor do BBB 25 ao vivo na edição desta noite. Enquanto isso, a parcial BBB 25 continua indicando uma vitória de Guilherme. O público aguarda com ansiedade o desfecho da temporada. Votação oficial no Gshow.