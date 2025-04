Partiu praia? Confira a previsão do tempo para este sábado (26) no ES

A previsão do tempo para este sábado (26) no Espírito Santo é de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. Diante disso, de acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável.



Na Grande Vitória, haverá variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. A temperatura mínima chega aos 23º e a máxima aos 28º. Já na capital Vitória: mínima de 23º C e máxima de 27º C.

Na Região Sul, a previsão é a mesma. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27º C. Nas áreas altas: mínima de 16º C e máxima de 24º C.

Na Região Serrana, há previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21º C e máxima de 26º C. Nas áreas altas: mínima de 16º C e máxima de 22º C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 23º C e máxima de 30º C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22º C e máxima de 30° C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24º C e máxima de 28º C.