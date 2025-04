Páscoa tradicional em Oriente: moeda no ovo encanta Jerônimo Monteiro

No distrito de Oriente, em Jerônimo Monteiro, a Páscoa vai além dos ovos de chocolate e da reunião familiar — por lá, uma tradição única e cheia de alegria movimenta a comunidade todos os anos: a brincadeira da moeda no ovo.

Foto: Arquivo Pessoal

Transmitida de geração em geração, essa prática divertida consiste em tentar acertar um ovo cozido com uma moeda de 1 real. O desafio? Fixar a moeda no ovo — feito que rende a maior pontuação da brincadeira. A cada acerto, o participante soma pontos, e os melhores colocados são premiados ao final do torneio.

A atividade, além de estimular a concentração e a habilidade, promove momentos de descontração e celebração coletiva. Os ovos são decorados com capricho, e o cenário se completa com música boa, comidas típicas e a presença animada das famílias da comunidade.

É um domingo de Páscoa que resgata o espírito de união, renovação e alegria — valores que combinam perfeitamente com o significado da data.