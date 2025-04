Pastor mirim, Miguel Oliveira, é proibido de pregar; entenda

Após sucessivas polêmicas, o pregador mirim, Miguel Oliveira, de 15 anos, foi proibido de seguir com a sua agenda de pregações em igrejas e, até mesmo, pelas redes sociais.

A decisão foi tomada após uma reunião com o Conselho Tutelar, os pais do adolescente e o presidente da Assembleia de Deus Avivamento Profético da qual ele é membro, o pastor Marcinho Silva.

Também ficou acordado que o profeta mirim deverá retornar as aulas presenciais. As medidas são por tempo indeterminado.

Miguel Oliveira ganhou notoriedade após os seus vídeos “polêmicos” viralizarem nas redes sociais. Um deles, o missionário mirim chega a sugerir que uma mulher estaria curada de uma leucemia e, portanto, deveria rasgar os seus exames.

