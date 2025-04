PC de Mimoso cumpre mandado de prisão contra acusado de furto

A Polícia Civil cumpriu, na última terça-feira (2), um mandado de prisão contra um jovem acusado de cometer furtos no município de Mimoso.

De acordo com informações da PC, o jovem foi condenado a cinco anos de prisão e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

