PC deflagra segunda fase da Operação ‘Serôdia’ em Cachoeiro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio das demais unidades da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, além das Delegacias de Polícia de Castelo e Vargem Alta, deflagrou, nesta sexta-feira (25), a segunda fase da Operação “Serôdia”.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, visando desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Operação “Serôdia”, termo que significa “aquilo que vem tarde; tardio”, teve sua primeira fase realizada em outubro de 2024, ocasião em que lideranças do tráfico da região foram detidas. “No decorrer das investigações, ficou constatado que diversos indivíduos atuavam de forma associada para promover o tráfico de entorpecentes na localidade”, disse o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

Na ação desta sexta-feira, foram cumpridas diligências nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Village da Luz, resultando na prisão de três homens de 54 anos, 26 anos e 30 anos. Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDP/CI), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Também foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem, de 30 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas.

“Durante a operação, uma advogada foi alvo de busca e apreensão, após ser identificada nas investigações como responsável por intermediar a comunicação entre membros da organização criminosa reclusos no sistema prisional e comparsas em liberdade. O celular dela foi apreendido. Além das prisões, a operação resultou na apreensão de um veículo de luxo avaliado em R$ 230 mil e uma motocicleta”, completou o delegado Felipe Vivas.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

