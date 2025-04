Pedra do Pombal está com oportunidades de emprego em Castelo; confira

Está precisando trabalhar? O Grupo Pedra do Pombal está com vagas de empregos disponíveis no município de Castelo, para as funções de operador de caixa e atendente.

Para a ocupação dos cargos, alguns requisitos são exigidos pelo grupo, como: ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Sobretudo, os interessados nas oportunidades devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.