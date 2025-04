Precisando de emprego? Sua oportunidade chegou! O Supermercado Perim está com diversas vagas de emprego disponíveis em Castelo.

As vagas ofertadas pela empresa, são para as funções de: operador de caixa, auxiliar de açougue, embalador, repositor e fiscal de loja. Contudo, disponibilidade de horário é o único requisito necessário para o preenchimento das vagas. Não é necessário experiência.

Os interessados nas vagas de emprego disponibilizadas pela empresa, devem entregar o currículo nas lojas Perim ou participar através do site www.vemprotime.com.br.

Para mais informações, entrar em contato com o número: (28) 2101 5000.

