PETR4 é uma boa ação para buscar dividendos em abril?

A Petrobras (PETR4) entrou na carteira de dividendos da Empiricus Research para abril. A corretora substituiu os papéis da B3 (B3SA3) pelas ações da petroleira, apostando no potencial de retorno aos investidores. Mas será que PETR4 é, de fato, uma boa opção para quem busca rendimentos?

Empiricus inclui PETR4 na carteira de dividendos

A decisão da Empiricus Research de incluir PETR4 na carteira de dividendos veio após o forte desempenho da B3SA3 no mês anterior. Além da Petrobras, a recomendação de abril conta com ações de Itaú Unibanco (ITUB4), Eletrobras (ELET6), Gerdau (GGBR4) e Porto Seguro (PSSA3).

Dividendos da Petrobras em 2024

A Petrobras se destaca pelo pagamento consistente de dividendos. Em 2023, a empresa distribuiu valores elevados aos acionistas, impulsionada pelo alto preço do petróleo e pela política de remuneração da estatal. Para 2024, investidores acompanham atentamente as decisões da companhia sobre novos pagamentos.

Por que PETR4 pode ser uma boa opção?

Os analistas apontam que a PETR4 é atrativa para dividendos por fatores como:

Lucros elevados : A estatal apresenta forte geração de caixa, favorecendo a distribuição de proventos.

: A estatal apresenta forte geração de caixa, favorecendo a distribuição de proventos. Política de remuneração : A empresa mantém uma política de pagamento de dividendos generosa, apesar de incertezas regulatórias.

: A empresa mantém uma política de pagamento de dividendos generosa, apesar de incertezas regulatórias. Valorização do petróleo: O preço da commodity impacta diretamente os resultados da Petrobras, podendo beneficiar os investidores.

Riscos ao investir em PETR4

Apesar das vantagens, investir na Petrobras traz riscos. Mudanças na governança corporativa, interferência estatal e oscilações no mercado de petróleo podem afetar os dividendos e a valorização da ação.

Comparação com outras ações da carteira

Na carteira de abril, a PETR4 divide espaço com empresas de setores distintos, como bancos (ITUB4), energia (ELET6), siderurgia (GGBR4) e seguros (PSSA3). Essas companhias também oferecem dividendos, mas com riscos e perspectivas diferentes.

Vale a pena investir na Petrobras para dividendos?

A decisão de investir em PETR4 depende do perfil do investidor. Quem busca rendimento elevado no curto prazo pode se beneficiar dos dividendos da Petrobras. No entanto, é essencial considerar os riscos políticos e de mercado.

Como acompanhar os dividendos de PETR4?

Para investidores que desejam acompanhar os dividendos da Petrobras, é recomendável monitorar:

Calendário de pagamentos da empresa.

da empresa. Relatórios de analistas sobre o desempenho da ação.

sobre o desempenho da ação. Cotações do petróleo e impactos na estatal.

A PETR4 aparece como uma alternativa promissora para dividendos em abril, segundo a Empiricus Research. No entanto, é fundamental analisar o cenário econômico, os riscos e a estratégia de investimentos antes de tomar qualquer decisão.