PF realiza fiscalização no Porto da Samarco em Anchieta; veja detalhes

A Polícia Federal do Espirito Santo, em conjunto com a Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (16), no porto de Ubu, uma operação de fiscalização em navio graneleiro usado para transportar minério de ferro para o Porto de Hamburgo na Alemanha.

A ação faz parte da rotina de fiscalização da Polícia Federal em portos e navios que operam em rotas marítimas que, muitas vezes, são utilizadas para transporte de entorpecentes para a Europa.



A fiscalização contou com 21 policiais federais, 12 policiais militares e 6 cães das duas corporações. De acordo com a Polícia Federal não foram encontrados nenhum tipo de material ilícito.

O que diz a Samarco

Por meio de nota, a mineradora Samarco, informou que a ação da Polícia Federal é uma atividade regular.

A Samarco informa que, nesta quarta-feira (16), em uma ação regular da Polícia Federal, um navio atracado no porto de Ubu, em Anchieta (ES), foi alvo de fiscalização. A empresa reforça seu compromisso com a segurança e a integridade e acompanha a atividade.

Veja o vídeo:

Vídeo: Polícia Federal