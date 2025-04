Plataforma da Petrobras: sobe para 11 o número de feridos na explosão

Um incêndio atingiu a plataforma de petróleo Cherne 1 (PCH-1), operada pela Petrobras, na manhã desta segunda-feira (21), na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. A ocorrência mobilizou equipes de emergência após uma explosão em um dos equipamentos da estrutura offshore.

Onze trabalhadores ficaram feridos no incêndio

De acordo com informações do Sindicato dos Petroleiros de Nova Friburgo (Sindipetro-NF), onze operários ficaram feridos, a maioria com queimaduras de diferentes graus. Um dos trabalhadores chegou a cair no mar durante a correria provocada pelo fogo e precisou ser resgatado por equipes de apoio.

Vídeo mostra momento do incêndio na plataforma

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a plataforma Petrobras pega fogo, com densa fumaça preta saindo da estrutura. O vídeo reforça a gravidade da situação e levantou preocupações sobre a segurança nas operações da estatal.

Fogo foi controlado e operações foram paralisadas

A Petrobras informou que o fogo foi controlado e que todas as operações na plataforma Cherne 1 foram paralisadas de forma preventiva. Os feridos foram encaminhados para atendimento médico em unidades de saúde da região. A empresa afirma que investiga as causas da explosão.

Investigação será aberta para apurar causas do acidente

A estatal confirmou que uma comissão de investigação será formada para apurar o que provocou a explosão e o incêndio na unidade. Técnicos de segurança e engenheiros serão designados para avaliar os danos estruturais e ambientais causados pelo incidente.

Plataforma Petrobras pega fogo: casos recentes preocupam

O caso reacende o alerta sobre a segurança nas plataformas da estatal. A expressão “plataforma Petrobras pega fogo” voltou a ganhar destaque nas buscas online, refletindo a preocupação do público com a frequência de acidentes nas unidades offshore.

Sindipetro-NF cobra melhores condições de trabalho

O Sindipetro-NF criticou a Petrobras e cobrou melhorias nas condições de segurança. Em nota, o sindicato afirmou que os trabalhadores têm relatado falhas recorrentes nos sistemas de prevenção de acidentes e pediu fiscalização urgente por parte da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Plataforma Cherne 1 opera na Bacia de Campos desde 1989

A plataforma Cherne 1 (PCH-1) está em operação desde 1989 e faz parte do conjunto de estruturas responsáveis pela produção de petróleo na Bacia de Campos, uma das mais importantes da Petrobras. A unidade está localizada a aproximadamente 120 km da costa fluminense.

Trabalhadores foram atendidos rapidamente após o acidente

Apesar da gravidade da situação, a equipe de emergência agiu com rapidez para socorrer os feridos. Os trabalhadores foram estabilizados ainda na plataforma antes de serem transferidos por helicóptero para hospitais em Macaé e Campos dos Goytacazes.

Petrobras ainda não informou previsão de retomada das operações

Até o momento, a Petrobras não divulgou quando as atividades na plataforma Cherne 1 serão retomadas. A prioridade, segundo a empresa, é garantir a segurança dos funcionários e concluir a investigação sobre o incidente.