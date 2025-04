PM prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Mimoso do Sul, na última segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante patrulhamento na região.

Com eles, foram encontrados 76 pedras de crack, um cordão de ouro, três celulares e R$ 30,00 em espécie.

Os dois foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim.

