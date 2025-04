Podcast: secretária fala dos desafios e conquistas das mulheres

Em uma conversa inspiradora no podcast Sustentabilidade Capixaba, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, abriu o coração sobre temas cruciais para o universo feminino, sua trajetória pessoal e os desafios enfrentados em sua carreira. A entrevista abordou desde o fomento ao empreendedorismo como ferramenta de autonomia para as mulheres até a persistente luta contra a violência de gênero e o panorama do mercado de trabalho para as brasileiras.

A secretária, que adotou o Espírito Santo como lar após sua mudança do Rio de Janeiro, relembrou sua jornada desde os tempos de camelô até se tornar a primeira mulher vice-governadora do Estado, ao lado de Renato Casagrande. Ela compartilhou detalhes do desafiador primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando ocupava o cargo no Executivo, e a intensa batalha contra um vírus até então desconhecido.

Ao longo da entrevista, Jacqueline Moraes também relatou os obstáculos que superou em sua trajetória profissional, os aprendizados que acumulou e as fortes motivações que a impulsionam diariamente a trabalhar em defesa dos direitos das mulheres. Para acompanhar todos os detalhes dessa conversa e conhecer a fundo a história e as perspectivas da secretária, acesse o link do podcast Sustentabilidade Capixaba e assista à entrevista completa.