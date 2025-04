Polícia Militar recupera veículo com restrição de furto em Itaipava

A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto/roubo na noite da última domingo (27) em Itaipava.

De acordo com informações da PM, os militares relizavam uma fiscalização de trânsito no domingo quando abordaram o veículo VW/GOL com restrição de furto e roubo.

O veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran/ES e o condutor conduzido a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.