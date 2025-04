Policial atira em pitbull após ataca em Venda Nova do Imigrante

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última quinta-feira (17) depois de depredar patrimônios e colocar em risco a segurança de populares em Venda Nova do Imigrante. Segundo informações do comando da 2ª Companhia Independente, o indivíduo apresentava visível estado de alteração e surto.

Durante a abordagem, no momento em que os policiais realizavam a contenção do suspeito, um cão de grande porte — identificado como sendo de raça mista, pitbull com rottweiler — investiu contra a equipe. Um dos militares chegou a ter o coturno mordido pelo animal. Para evitar ferimentos mais graves, foi necessária uma ação de contenção também contra o cachorro.

A PM destacou que a condução de cães em vias públicas está regulamentada pela Lei Estadual nº 6.200/2000, que exige o uso de focinheira, coleira, enforcador e a presença do tutor com controle total do animal. O não cumprimento dessas medidas configura infração à legislação vigente e coloca em risco a integridade de terceiros.

Em nota, a corporação reiterou que todas as ações policiais seguem os princípios da legalidade, proporcionalidade, necessidade e conveniência, conforme os protocolos operacionais. A instituição também reforçou que eventuais excessos ou condutas indevidas em ocorrências são rigorosamente apurados pelos mecanismos de controle interno, com fiscalização de órgãos como o Ministério Público.

“A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e a integridade de todos os envolvidos, agindo com responsabilidade e dentro da legalidade em situações que exigem pronta resposta”, conclui o comunicado oficial.