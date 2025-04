Portugal e países da Europa têm ‘apagão energético’ após ciberataque

O apagão energético que atinge Portugal e outros países europeus pode ter origem num ciberataque. O ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admitiu essa possibilidade durante entrevista à RTP 3.

Ministro aponta para hipótese de ciberataque

Manuel Castro Almeida confirmou que “há essa possibilidade, mas não está confirmada”. O ministro explicou que ainda possui poucas informações e pediu cautela até que as autoridades esclareçam o caso.

Apagão afeta vários países europeus

Segundo o ministro, o apagão não atinge apenas Portugal. Espanha, França e Alemanha também enfrentam falhas energéticas. Marrocos pode ser outro país afetado, o que indica a gravidade da situação.

Grande escala do problema reforça suspeitas

Castro Almeida afirmou que a dimensão do incidente é “compatível com um ciberataque”. O ministro destacou que o tamanho da falha reforça a hipótese de uma ação coordenada contra infraestruturas estratégicas.

Governo ainda não confirma a causa

O governo de Portugal aguarda resultados da investigação para confirmar a origem do apagão. Enquanto isso, autoridades pedem que a população acompanhe as informações oficiais e mantenha a calma.

Técnicos investigam a origem do apagão

Equipes de especialistas já analisam os sistemas de energia para identificar se o problema decorre de falhas técnicas ou de um possível ataque cibernético. O governo prometeu divulgar atualizações assim que possível.

Portugal reforça segurança cibernética

Diante da suspeita de ciberataque, Portugal e os países afetados reforçaram a proteção das suas redes elétricas. Autoridades intensificaram a vigilância para prevenir novas interrupções.

Apagão gera transtornos em todo o país

O apagão comprometeu serviços essenciais em Portugal, como hospitais, transportes e telecomunicações. Cidadãos enfrentaram dificuldades no acesso a informações e atendimento público.

Autoridades orientam população

As autoridades orientam os portugueses a usar a energia de forma racional e a seguir as atualizações pelos canais oficiais. O governo também pede que todos mantenham a atenção para eventuais novas ocorrências.

Governo acompanha situação em tempo real

O governo de Portugal monitora o desenvolvimento da crise energética. As investigações continuam, e o país aguarda esclarecimentos sobre a possível relação do apagão com um ciberataque de grande escala.