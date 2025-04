Precisando trabalhar? Supermercado está com vagas abertas em Cachoeiro

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, que conta com três unidades em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa são para as funções de confeiteiro gourmet, auxiliar de produção (cozinheira) e auxiliar de serviços gerais. Contudo, para o preenchimento da vaga de confeiteiro gourmet, alguns requisitos são necessários, como: 2° grau completo, ter experiência na área (desejável) e ter cursos na área (desejável).

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e café da tarde.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o número (28) 99906-3146.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui