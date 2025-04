Prefeitura divulga beneficiários do Programa Anchieta Cidadã

A Prefeitura de Anchieta publicou o Decreto nº 6.644/2025, que apresenta os beneficiários contemplados no Programa Anchieta Cidadã, com base nos critérios estabelecidos pela Lei Municipal Nº 1.621/2023. Confira aqui a listagem.

O valor do benefício será de R$300, pago via cartão, que vai conter a identificação do beneficiário. Esse deverá comparecer à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semades) de Anchieta.

A Semads efetuará o repasse do benefício, correspondente a seis meses, de abril a setembro, conforme calendário no link a seguir:

Clique aqui para baixar o decreto completo