Presidente Lula deve visitar o Espírito Santo no início de maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar o Espírito Santo na próxima sexta-feira, 2 de maio. A informação foi confirmada pela deputada federal e presidente do PT no Estado, Jack Rocha, na noite desta segunda-feira (28).

Segundo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a agenda prevê uma passagem por Linhares, no norte do Estado, onde Lula participará da entrega de 917 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no Residencial Mata do Cacau. O horário da cerimônia ainda será definido.

A secretaria destacou que tanto a confirmação oficial da visita quanto os detalhes da programação ainda estão em fase de finalização.

Espírito Santo em destaque nacional

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, a deputada Jack Rocha afirmou que a visita coloca o Espírito Santo em destaque nacional. “O presidente Lula tem feito investimentos históricos no Espírito Santo, impulsionando obras, gerando empregos e fortalecendo políticas públicas essenciais para a nossa gente”, disse. Para ela, a vinda do presidente representa um gesto de respeito ao povo capixaba e reforça o protagonismo do estado no cenário nacional.

Visita aguardada desde fevereiro

A visita de Lula ao Espírito Santo já era esperada desde fevereiro, quando, durante um evento no Rio Grande do Sul, o presidente mencionou que preparava uma agenda para o Estado. Na ocasião, ele sinalizou a possibilidade de novos investimentos da Petrobras e a construção de Institutos Federais de Educação (Ifes) nos municípios de Laranja da Terra e Muniz Freire, além da inauguração de uma nova unidade do Ifes em Pedro Canário. A agenda não se confirmou .