Previsão do tempo em Cachoeiro: veja as condições climáticas para hoje

A previsão do tempo para esta terça-feira em Cachoeiro é de sol entre muitas nuvens durante o dia; no entanto, em alguns períodos pode ficar nublado. Apesar disso, há 56% de possíbilidade de chuva durante o dia.

Já durante a noite, de acordo com o Climatempo, o céu permance limpo e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 26ºC e a mínima 18ºC.

A umidade do ar variará entre 68% e 100%, e os ventos soprarão na direção sudeste (SE) a uma velocidade de 6 km/h. Não há previsão de arco-íris.

