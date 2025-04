PRF: 3 agentes morrem após perseguição a moto

Na madrugada desta sexta-feira (18), uma perseguição policial na zona norte do Rio de Janeiro terminou em tragédia. Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram após a viatura em que estavam bater com um carro na Avenida Brasil, em Vigário Geral.

Motociclistas desrespeitam blitz e fogem; PRF inicia perseguição

Tudo começou quando duas motocicletas ignoraram a ordem de parada emitida pelos agentes da PRF durante uma blitz. Com isso, os policiais iniciaram o acompanhamento tático, que acabou em colisão violenta minutos depois.

Viatura capota após colisão

Durante a perseguição, a viatura colidiu com um carro de passeio. O impacto foi tão forte que o veículo capotou. Os quatro agentes que estavam dentro foram lançados para fora. Três morreram no local, enquanto o quarto foi em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas.

Família que estava no carro de passeio sofre apenas ferimentos leves

No automóvel atingido estavam três integrantes de uma mesma família — pai, mãe e filha. Eles tiveram ferimentos leves e receberam atendimento de emergência ainda no local da colisão, segundo informações do jornal Hora Um.

Suspeitos seguem foragidos após fuga que causou acidente

Mesmo com a operação de busca em andamento, os dois motociclistas envolvidos na fuga ainda não foram localizados. A Polícia Rodoviária Federal continua mobilizada para capturar os suspeitos.

Colisão violenta lança viatura em via paralela e provoca destruição

Testemunhas relataram que a viatura capotou diversas vezes após a colisão, atingiu postes de energia e só parou ao ser arremessada até a rua Anamá, uma via paralela à Avenida Brasil. O carro de passeio também sofreu danos severos.

Vídeos nas redes sociais mostram cenário de destruição total

Imagens que circulam nas redes sociais revelam o tamanho da tragédia. A viatura aparece destruída, com peças espalhadas pela pista e intensa movimentação de equipes de resgate e segurança na cena do acidente.

Governo federal manifesta pesar e homenageia agentes

Por meio de nota oficial, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prestou condolências às famílias dos policiais mortos. A nota destacou a coragem e o compromisso dos agentes durante o cumprimento do dever.

PRF abre investigação para esclarecer causas da colisão

A Polícia Rodoviária Federal já iniciou uma investigação interna para entender todos os detalhes da ocorrência. O objetivo é identificar possíveis falhas operacionais e avaliar os protocolos utilizados na perseguição.

Acidente reacende debate sobre segurança em perseguições urbanas

O caso reacendeu a discussão sobre os riscos de perseguições em áreas urbanas densamente povoadas. Especialistas defendem a revisão dos procedimentos adotados durante essas operações, visando evitar novas tragédias.