Professor é preso suspeito de estuprar e filmar alunas

Um professor foi preso na última quinta-feira (10) pelo crime de estupro de vulnerável contra alunas de uma escola municipal de Manaus.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, contou que o professor abusava de suas alunas no distrito de Sucunduri, zona rural de Apuí. Mavignier relatou que até o momento cinco alunas procuraram o Conselho Tutelar para relatar que ele as tocava de forma inadequada.

“Além disso, ele também fotografava as crianças em posições sexuais ou que expunham seus corpos. Graças à coragem dessas vítimas, a equipe policial de Apuí deu início às investigações e solicitou à Justiça mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o infrator”, explicou o delegado.

As informações são do portal O Abutre.