Professora é esfaqueada por alunos dentro de sala de aula

A adolescente de 13 anos, suspeita de envolvimento no ataque a facadas contra uma professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, em Caxias do Sul, foi liberada após prestar depoimento. O delegado regional, Augusto Cavalheiro Neto, confirmou a informação nesta terça-feira (1º).

Brigada Militar apreendeu a jovem após fuga

No início da tarde, a Brigada Militar apreendeu a adolescente, que havia fugido da escola após o ataque. No entanto, segundo o delegado, ela não participou diretamente do esfaqueamento. Mesmo assim, a Polícia Civil segue investigando se ela teve algum papel na ação.

Dois adolescentes continuam apreendidos

Enquanto isso, os outros dois suspeitos, de 14 e 15 anos, continuam apreendidos. As investigações apontam que eles executaram o ataque dentro da sala de aula. Agora, a polícia busca entender o que motivou o crime e se houve premeditação.

Polícia ainda não divulgou o estado de saúde da professora

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da professora. Após o ataque, equipes de resgate socorreram a vítima e a encaminharam para atendimento médico. A escola também não se pronunciou sobre o quadro clínico da educadora.

Polícia segue reunindo provas para o inquérito

A Polícia Civil continua reunindo provas e ouvindo testemunhas para esclarecer se a adolescente de 13 anos participou do planejamento do crime. Além disso, os investigadores analisam imagens das câmeras de segurança da escola para entender como o ataque aconteceu dentro da sala de aula.

Prefeitura anuncia reforço na segurança das escolas

Diante do ataque, a Secretaria de Educação anunciou que reforçará a segurança nas escolas da cidade. A medida busca evitar novos episódios de violência dentro das salas de aula e garantir a proteção de alunos e professores.

Comunidade escolar reage com preocupação

O crime gerou preocupação entre alunos, pais e professores. Muitos cobram mais segurança nas escolas e um acompanhamento psicológico mais efetivo para os estudantes. Em resposta, a Prefeitura de Caxias do Sul informou que irá reforçar ações de apoio psicológico para a comunidade escolar.

Polícia pede que testemunhas colaborem com as investigações

A Polícia Civil pede que testemunhas do caso colaborem com as investigações. Qualquer informação pode ajudar a esclarecer o ataque ocorrido dentro da sala de aula. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone da delegacia.

Autoridades continuam investigando o caso

As investigações continuam para determinar se houve planejamento prévio e quais foram as motivações do ataque. Nos próximos dias, a polícia deve divulgar novas informações sobre o andamento do inquérito e o estado de saúde da professora.