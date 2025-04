Projeto “Filtrando (H)emoções” é lançado em Guaçuí

Um gesto simples, mas carregado de significado, marcou o início de um projeto que une saúde, acolhimento e sustentabilidade. Na manhã desta segunda-feira (14), a Praça do Meio Ambiente, em Guaçuí, foi palco do plantio simbólico de uma muda de ipê-roxo, oficializando o lançamento do Projeto “Filtrando (H)emoções”, uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, por meio da Comissão de Humanização, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

O projeto tem como objetivo principal humanizar o tratamento de hemodiálise oferecido aos pacientes da Santa Casa, criando momentos de cuidado emocional e conexão com a natureza. A cada mês, no aniversário dos pacientes, eles receberão um cobertor – símbolo de acolhimento e carinho – e uma muda de ipê, representando esperança, força e renovação.

“A hemodiálise é um tratamento que exige muito do corpo e da mente dos pacientes. Com o ‘Filtrando (H)emoções’, buscamos proporcionar conforto afetivo e emocional, mostrando que cada paciente é visto, lembrado e valorizado”, explicou um dos representantes da Comissão de Humanização.

Foto: reprodução

Além do aspecto humano, o projeto também reforça o compromisso ambiental da instituição. As mudas de ipê, entregues aos pacientes, poderão ser plantadas na cidade ou em áreas específicas da região do Caparaó Capixaba, contribuindo para a recuperação de áreas verdes e a preservação do meio ambiente.

A escolha do ipê-roxo, uma das árvores nativas mais emblemáticas do Brasil, não foi por acaso. Sua floração intensa e beleza marcante simbolizam a vida que insiste em florescer, mesmo em meio às dificuldades.

O secretário municipal de Meio Ambiente destacou a importância da iniciativa:

“Estamos muito felizes com essa parceria. Unir saúde, afeto e consciência ambiental em um único projeto é uma forma inovadora de transformar vidas e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso planeta.”

O lançamento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da Santa Casa, profissionais da saúde e equipe da Semmam. O evento foi marcado por emoção e reflexões sobre a importância do cuidado integral com o ser humano e com o meio ambiente.