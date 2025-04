Prouni 2025: veja o resultado da lista de espera

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, a lista de espera do ProUni 2025. Todos os candidatos que manifestaram interesse nos dias 26 e 27 de março devem conferir sua situação e seguir as instruções para a próxima etapa.

Passos Para a Comprovação de Documentos

Os selecionados na lista de espera do ProUni 2025 precisam apresentar a documentação exigida no período de 1º a 11 de abril diretamente na instituição de ensino superior onde foram pré-selecionados. As universidades e faculdades podem definir formas diferentes de entrega, podendo ser presencial ou digital, de acordo com suas regras internas.

Por Que a Lista de Espera é Importante?

Para aqueles que não foram contemplados nas chamadas iniciais, a lista de espera do ProUni 2025 surge como uma nova oportunidade para ingressar no ensino superior. A inclusão nessa etapa significa uma nova chance de obter uma bolsa de estudo parcial ou integral.

Quais Documentos São Necessários?

A confirmação da pré-seleção exige a apresentação de documentos que comprovem:

Identidade e documentação do grupo familiar ;

; Comprovantes de residência atualizados ;

; Histórico escolar do ensino médio ;

; Documentos de comprovação de renda ;

; Outros documentos específicos conforme critérios do programa.

A relação completa pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Calendário Oficial do ProUni 2025

O processo seletivo do ProUni 2025 seguiu as datas abaixo:

4 de fevereiro – Primeira chamada;

– Primeira chamada; 4 a 17 de fevereiro – Período de comprovação da 1ª chamada;

– Período de comprovação da 1ª chamada; 28 de fevereiro – Segunda chamada;

– Segunda chamada; 28 de fevereiro a 17 de março – Validação da 2ª chamada;

– Validação da 2ª chamada; 26 e 27 de março – Período para manifestação de interesse na lista de espera;

– Período para manifestação de interesse na lista de espera; 1º de abril – Publicação da lista de espera;

– Publicação da lista de espera; 1 a 11 de abril – Comprovação de informações para os selecionados na lista de espera.

O Que É o ProUni?

Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni) tem como objetivo oferecer bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Com 20 anos de existência, a iniciativa já beneficiou mais de 3,4 milhões de estudantes entre 2005 e 2024.

Estatísticas do ProUni 2025

Na edição de 2025, o programa recebeu quase 1,5 milhão de inscrições, com 768.296 candidatos inscritos. Ao todo, foram ofertadas 338.444 bolsas, das quais 203.539 integrais e 134.905 parciais. Essas vagas foram distribuídas entre 403 cursos em 1.031 instituições privadas em todo o Brasil.

Quais Foram os Cursos Mais Concorridos?

Na primeira chamada do ProUni 2025, os cursos com maior número de pré-selecionados foram:

Direito – 17.631 pré-selecionados;

– 17.631 pré-selecionados; Administração – 16.231 pré-selecionados;

– 16.231 pré-selecionados; Pedagogia – 11.802 pré-selecionados.

Perfil dos Inscritos

A maior parte dos candidatos ao ProUni 2025 tem entre 19 e 20 anos. Em relação à autodeclaração racial, os números foram distribuídos da seguinte forma:

344.861 pardos ;

; 316.972 brancos ;

; 96.161 pretos.

Conclusão

A lista de espera do ProUni 2025 oferece uma nova possibilidade para aqueles que buscam uma vaga no ensino superior com apoio financeiro. Para garantir a oportunidade, os candidatos pré-selecionados devem ficar atentos aos prazos e documentação exigida, assegurando a efetivação da bolsa de estudos.