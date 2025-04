Que horas começa o BBB hoje? Confira a programação especial

Se você está se perguntando que horas começa o BBB hoje, a resposta é direta: o BBB 25 vai ao ar nesta terça-feira, às 22h40, na TV Globo. A grande Final do Big Brother Brasil 25 será exibida logo após a novela Vale Tudo.

Horário confirmado pela TV Globo

A TV Globo já confirmou que o reality show mais assistido do país terá início às 22h40 nesta terça-feira (data da exibição). O horário foi divulgado na programação oficial da emissora, o que garante que os fãs podem se organizar para não perder nada.

Final do BBB 25 promete fortes emoções

A Final do BBB 25 reúne os participantes mais votados da temporada, em uma disputa emocionante pelo prêmio milionário. Os três finalistas já estão na casa, e o público está votando intensamente para escolher o grande vencedor.

Onde assistir ao BBB 25 ao vivo

Quem deseja acompanhar tudo ao vivo deve sintonizar na TV Globo no horário programado. Além disso, o programa também está disponível no Globoplay, para quem é assinante da plataforma de streaming.

Que horas começa o BBB hoje no Globoplay?

No Globoplay, o programa começa ao mesmo tempo da exibição na TV, às 22h40. Usuários com acesso premium podem acompanhar conteúdos extras e câmeras exclusivas, 24 horas por dia.

Prepare-se para a grande final

Para não perder nenhum detalhe, o ideal é se preparar com antecedência. Deixe a TV ou aplicativo ligado antes das 22h40 e acompanhe os momentos finais dessa edição histórica do reality.

Expectativa dos fãs nas redes sociais

Nas redes sociais, o assunto “que horas começa o BBB hoje” já é um dos mais buscados. A expectativa é de grande audiência, com muitos internautas comentando ao vivo cada momento da final.

Participantes na disputa pelo prêmio

Os nomes dos finalistas já estão definidos e o público pode votar até os minutos finais da exibição. A votação está aberta no site oficial do Gshow, onde também é possível acompanhar vídeos, bastidores e enquetes.

Não perca a Final do BBB 25

Se você é fã do programa, fique ligado no horário e não perca a oportunidade de assistir a última prova, os discursos de Tadeu Schmidt e o anúncio do vencedor.

Resumo: que horas começa o BBB hoje?

Para fechar, lembre-se: o BBB 25 começa às 22h40 nesta terça-feira, logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo. Anote na agenda, avise os amigos e aproveite cada instante da Final do reality show mais popular do Brasil.