Quem ganha o BBB 25? Resultado parcial surpreende

O reality show mais assistido do país está prestes a revelar o grande vencedor. O Big Brother Brasil 25 termina nesta terça-feira, 22 de abril, com três finalistas que marcaram a edição: Guilherme Vilar, João Pedro e Renata Saldanha.

Quem ganha o BBB 25? Veja o favorito segundo enquete

De acordo com uma enquete realizada pelo portal Terra, o participante mais cotado para levar o prêmio milionário é Guilherme Vilar, que aparece com 53% dos votos. O resultado parcial foi divulgado às 12h20 desta terça.

Guilherme Vilar lidera com folga na reta final

Natural de Olinda, Guilherme conquistou o público com uma trajetória consistente e momentos emocionantes no confinamento. Seus VTs marcantes e carisma o colocaram como o grande favorito ao título de campeão do BBB 25.

Renata Saldanha ocupa o segundo lugar nas enquetes

A Renata Saldanha figura na segunda posição com 35% da preferência popular. Ela se destacou por sua inteligência emocional e posicionamentos firmes dentro da casa, o que lhe rendeu uma base fiel de fãs.

João Pedro corre por fora na disputa

Com apenas 12% dos votos, João Pedro aparece em terceiro lugar. Apesar de ter protagonizado momentos importantes na temporada, o participante não conseguiu atingir o mesmo nível de popularidade dos demais finalistas.

Final do BBB 25 promete fortes emoções

A grande final do BBB 25 será transmitida ao vivo nesta noite, com apresentação de Tadeu Schmidt. A expectativa é alta entre os fãs do programa, que acompanham cada detalhe da decisão.

Como funciona a votação do BBB 25

O público é quem decide quem ganha o BBB 25, votando diretamente no site oficial do programa. A votação é gratuita e segue aberta até poucos minutos antes do anúncio final.

Trajetória dos finalistas influenciou o público

Cada um dos três finalistas construiu uma narrativa própria durante o confinamento. Guilherme emocionou, Renata provocou reflexões e João Pedro mostrou resiliência. Essa combinação definiu o trio mais votado para chegar à final.

A influência das redes sociais no BBB 25

As redes sociais desempenharam papel fundamental nesta edição. Mutirões, hashtags e vídeos virais ajudaram a consolidar a popularidade dos finalistas. Guilherme, por exemplo, teve grande engajamento no TikTok e no X (antigo Twitter).

Quem será o campeão do BBB 25? A resposta vem hoje

A pergunta que movimenta a internet nesta terça é: quem ganha o BBB 25?. Se depender das enquetes, Guilherme Vilar deve ser o grande vencedor, mas o resultado oficial será conhecido apenas na reta final do programa, ao vivo, na TV Globo.