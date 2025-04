Quem ganhou a prova do líder hoje; veja o resultado

Atenção, fãs do BBB 25! A tão aguardada Prova do Finalista está em andamento nesta sexta-feira, 18 de abril de 2025. Após a recente eliminação de Diego Hypolito, que deixou o programa com 59,77% dos votos em um paredão triplo contra Renata e Vitória Strada, a disputa pela primeira vaga na grande final ficou ainda mais acirrada.

Prova do Finalista: Quem Ganhou a Prova do Líder Hoje?

Logo após a saída de Diego, a Prova do Finalista teve início. Ao todo, quatro participantes seguem na competição, cada um determinado a garantir um lugar na final do BBB 25, marcada para a próxima terça-feira, 22 de abril. Além da vaga na final, o vencedor também será premiado com um carro zero quilômetro.

Por isso, a dinâmica da prova exige resistência, estratégia e muito foco dos brothers. Como de costume, a disputa promete fortes emoções e deve surpreender o público com reviravoltas até o último segundo.

Como Acompanhar a Prova ao Vivo

Para descobrir quem ganhou a Prova do Líder hoje, basta acompanhar a transmissão ao vivo pelo Gshow. A plataforma oficial do reality show oferece cobertura completa, com vídeos, fotos exclusivas e atualizações em tempo real. Dessa forma, os fãs conseguem acompanhar cada etapa da prova sem perder nenhum detalhe.

Próximos Passos no BBB 25

À medida que a final se aproxima, cada movimento dentro da casa se torna ainda mais decisivo. Depois da definição do primeiro finalista, os demais participantes enfrentarão novas provas e formações de paredão, o que deve elevar a tensão no confinamento.

Portanto, continue ligado no BBB 25 para acompanhar tudo o que acontece nesta reta final eletrizante. A emoção está garantida até o último dia do programa.