Na noite desta terça-feira (22), a Globo exibiu a grande final do Big Brother Brasil 25, que consagrou Renata como a campeã da edição. Com carisma e estratégia, ela superou os adversários Guilherme e João Pedro, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O prêmio de R$ 2.720.000 foi o maior já pago na história do reality.

Foto: Manollea Mello | Globo

Público escolhe Renata como vencedora do BBB 25

O público votou em massa e escolheu Renata como quem ganhou o BBB 25. Ao longo da temporada, ela protagonizou momentos marcantes, venceu provas importantes e enfrentou paredões difíceis. Sua vitória refletiu a conexão que construiu com os telespectadores.

Final do BBB 25 emociona e relembra trajetória dos finalistas

A produção preparou uma noite especial para encerrar a temporada. Durante a final, o apresentador mostrou os principais acontecimentos do programa e destacou a evolução dos três finalistas. Renata, visivelmente emocionada, agradeceu ao público pela vitória.

Guilherme e João Pedro completam o pódio do BBB 25

Guilherme garantiu o segundo lugar e levou para casa um prêmio de consolação. Já João Pedro, em terceiro, conquistou o público com sua leveza e autenticidade. Ambos celebraram a jornada até a final ao lado de Renata.

Renata conquista o maior prêmio da história do programa

A campeã do BBB 25 saiu do reality com R$ 2.720.000, valor acumulado ao longo do jogo por meio de dinâmicas especiais. A premiação histórica aumentou a emoção da final e consagrou a vitória da participante mais estratégica da temporada.

Estratégia e empatia marcaram o jogo de Renata

Renata liderou alianças, enfrentou conflitos e manteve o equilíbrio emocional dentro da casa. Ela construiu sua vitória com atitude, inteligência e empatia, características que garantiram sua popularidade entre os telespectadores.

Internautas celebram vitória de Renata nas redes sociais

Após o anúncio de quem ganhou o BBB 25, fãs de Renata invadiram as redes sociais com mensagens de apoio. A hashtag #RenataCampeã entrou nos trending topics e famosos também celebraram a vitória da participante.

Celebridades e ex-BBBs reconhecem o mérito de Renata

Diversos artistas e ex-brothers comentaram a vitória de Renata. Eles elogiaram sua trajetória, destacaram seu jogo limpo e afirmaram que ela representou bem o espírito do BBB.

Renata inicia nova fase após vencer o BBB 25

Com o fim do programa, Renata já atrai olhares do mercado publicitário. Agências e marcas disputam a atenção da campeã, que deve investir em projetos na TV e nas redes sociais nos próximos meses.

Descubra quem ganhou o BBB 25 e acompanhe os bastidores da vitória

