Quem será o novo Papa? Confira

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, no Vaticano. O falecimento do líder da Igreja Católica encerra um papado marcado por reformas e posicionamentos sociais relevantes. Com isso, o Vaticano iniciou o processo para eleger o novo papa, o futuro sucessor de São Pedro.

Papa Francisco assumiu o cargo em 2013

O Colégio de Cardeais elegeu Francisco em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI. Como primeiro papa latino-americano e jesuíta, ele comandou a Igreja por 13 anos, defendendo a inclusão social, o combate à pobreza e a transparência diante das crises internas. Jorge Mario Bergoglio nasceu na Argentina e conquistou milhões de fiéis com sua simplicidade.

Vaticano inicia o período de sede vacante

Com a confirmação da morte, o Vaticano declarou o início do período de sede vacante, durante o qual a liderança da Igreja permanece vaga. O Camarlengo assumiu as funções temporárias e agora organiza os ritos fúnebres e convoca o conclave que elegerá o novo papa.

Cardeais se preparam para o conclave

O Vaticano convocará o conclave entre 15 e 20 dias após a morte do pontífice. O evento reunirá até 120 cardeais com menos de 80 anos, que votarão em sessões fechadas dentro da Capela Sistina. Eles escolherão o novo papa com base em critérios espirituais, teológicos e políticos.

Quem poderá ser o novo papa?

Fontes ligadas ao Vaticano já apontam possíveis sucessores. O cardeal Luis Antonio Tagle, das Filipinas, o ganês Peter Turkson e o italiano Matteo Zuppi aparecem entre os nomes mais citados. Os cardeais avaliarão quem pode dar continuidade ao legado de Francisco ou conduzir a Igreja em uma nova direção.

Papa Francisco deixa legado de reformas

Durante seu pontificado, Francisco promoveu reformas administrativas, incentivou o diálogo com outras religiões e defendeu causas sociais e ambientais. Ele também enfrentou resistências internas e atuou diretamente no combate aos escândalos de abuso sexual. Seu estilo pastoral e direto deixou uma marca profunda na história da Igreja.

Vaticano organiza as cerimônias fúnebres

O Vaticano abrirá a Basílica de São Pedro para que fiéis de todo o mundo prestem suas homenagens. As cerimônias fúnebres seguirão o protocolo tradicional, com três dias de velório público. Em seguida, o Vaticano realizará o sepultamento do papa em local reservado, dentro da própria basílica.

Fieis aguardam o anúncio do novo papa

Milhões de católicos já acompanham com expectativa o processo de escolha do novo papa. O sucessor de Francisco terá a responsabilidade de liderar a Igreja em um cenário global complexo, com desafios como a crise de vocações, a evangelização da juventude e o fortalecimento da fé em diferentes culturas.

Escolha do novo papa definirá os rumos da Igreja

A decisão dos cardeais influenciará diretamente os rumos da Igreja Católica. A escolha de um papa mais progressista poderá reforçar o caminho das reformas iniciadas por Francisco, enquanto um perfil mais conservador pode retomar tradições mais rígidas.

Acompanhe a cobertura sobre a sucessão papal

A eleição do novo papa movimenta a Igreja e a imprensa mundial. Para se manter informado, o público pode acompanhar os comunicados oficiais do Vaticano e as atualizações dos principais meios de comunicação. O anúncio do novo pontífice deve ocorrer nas próximas semanas, com expectativa de fumaça branca na Capela Sistina.