Resultado da Lotofácil: veja quais foram as 15 dezenas sorteadas

O concurso 3357 da Lotofácil foi realizado nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dessa forma, mais um sorteio definiu os novos ganhadores da loteria, que está entre as mais populares do Brasil.

Além disso, o prêmio estimado para este concurso era de R$ 1,7 milhão para quem acertasse as 15 dezenas. A seguir, confira os números sorteados e os detalhes da premiação.

Números sorteados na Lotofácil 3357

Os 15 números sorteados no concurso desta terça-feira foram:

Portanto, quem acertou todas as dezenas levará o prêmio principal. Por outro lado, os apostadores que fizeram 14, 13, 12 ou 11 pontos também receberão premiações menores.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

A Lotofácil distribui prêmios para diferentes faixas de acertos. Veja abaixo como funciona:

15 acertos – prêmio principal estimado em R$ 1,7 milhão .

– prêmio principal estimado em . 14 acertos – prêmio variável conforme o número de ganhadores.

– prêmio variável conforme o número de ganhadores. 13 acertos – valor fixo de R$ 30,00 .

– valor fixo de . 12 acertos – valor fixo de R$ 12,00 .

– valor fixo de . 11 acertos – valor fixo de R$ 6,00.

Assim, os valores pagos podem variar dependendo do total arrecadado e da quantidade de ganhadores em cada faixa.

Como jogar na Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, basta escolher entre 15 e 20 números no volante, que possui um total de 25 opções. Quanto mais números forem marcados, maiores serão as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta também aumenta.

Além disso, as apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo site Loterias Online ou no aplicativo oficial da Caixa. Vale lembrar que o valor da aposta mínima, com 15 números, é de R$ 3,00.

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

As chances de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos na aposta. Veja a probabilidade para a aposta mínima de 15 números:

15 acertos – 1 chance em 3.268.760 .

– 1 chance em . 14 acertos – 1 chance em 21.792 .

– 1 chance em . 13 acertos – 1 chance em 692 .

– 1 chance em . 12 acertos – 1 chance em 60 .

– 1 chance em . 11 acertos – 1 chance em 11.

Por outro lado, quem aposta 20 números tem uma probabilidade muito maior de ganhar. Isso porque a chance de acertar os 15 números aumenta para 1 em 211.

Quando ocorrem os sorteios da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Além disso, os apostadores podem conferir os resultados nos canais oficiais da Caixa, pelo aplicativo de loterias ou presencialmente nas casas lotéricas.

Como resgatar prêmios da Lotofácil?

Os prêmios podem ser retirados de acordo com o valor ganho. Veja como funciona:

Até R$ 1.903,98 – pode ser resgatado diretamente em casas lotéricas .

– pode ser resgatado diretamente em . Acima de R$ 1.903,98 – pagamento exclusivo em agências da Caixa .

– pagamento exclusivo em . Prêmios superiores a R$ 10 mil – pagamento feito após dois dias úteis da solicitação.

Por isso, para receber o prêmio, o ganhador deve apresentar um documento oficial com foto e o comprovante original da aposta premiada.

Dicas para apostar na Lotofácil

Embora os números sejam sorteados de forma aleatória, muitos apostadores analisam os concursos anteriores para definir suas apostas. Dessa forma, algumas estratégias comuns incluem:

Apostar em um equilíbrio entre números pares e ímpares .

. Repetir de 8 a 10 números do último sorteio.

do último sorteio. Evitar sequências muito longas, como 1, 2, 3, 4, 5.

No entanto, é fundamental lembrar que essas estratégias não garantem prêmios, já que cada sorteio é independente dos anteriores.

Acompanhe os próximos sorteios

Para quem deseja tentar a sorte, é importante ficar atento aos próximos sorteios da Lotofácil e garantir sua aposta dentro do prazo. O próximo concurso acontece amanhã (2), com a mesma premiação estimada.

Por fim, para mais informações, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal e confira os números sorteados e os ganhadores do concurso 3357 da Lotofácil.