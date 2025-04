Resultado da Mega-Sena: confira quem ganhou os R$ 45 milhões

O concurso Mega-Sena 2847 foi realizado na noite desta terça-feira, 1º de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para os apostadores que acertassem as seis dezenas era de R$ 45 milhões.

Números sorteados no concurso 2847

Os números sorteados no concurso desta terça-feira foram:.

Quem acertou todas as dezenas leva o prêmio principal. Caso ninguém tenha acertado, o valor acumula para o próximo sorteio.

Premiação e faixas de acerto

A Mega-Sena premia apostas que acertam quatro, cinco ou seis números. O valor dos prêmios varia conforme o número de ganhadores em cada faixa. A Caixa Econômica Federal divulgará nas próximas horas o número de apostas vencedoras e os respectivos prêmios.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site das Loterias Caixa. Para concorrer, o jogador deve escolher de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. O preço da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Quem ganhou e quais foram os prêmios?

A Caixa ainda divulgará o número de apostas vencedoras e os valores de cada faixa de premiação. Quem acerta seis números ganha o maior prêmio. Já aqueles que acertam cinco (quina) ou quatro números (quadra) também recebem premiações menores.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar do próximo sorteio, basta escolher de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou no site das Loterias Caixa. Quanto mais números escolhidos, maiores as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

Quais são as chances de ganhar?

A Mega-Sena oferece prêmios altos, mas as chances de acerto são desafiadoras. Quem aposta com seis números tem 1 chance em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal. Já para a quina, a probabilidade é de 1 em 154.518. No caso da quadra, a chance aumenta para 1 em 2.332.

Para onde vai o dinheiro das apostas?

A Caixa destina parte do valor arrecadado para programas sociais, que incluem educação, saúde, segurança e esporte. Dessa forma, quem aposta na Mega-Sena não apenas concorre a prêmios milionários, mas também contribui para o desenvolvimento do Brasil.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá na quinta-feira, 3 de abril de 2025. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio acumula e o valor estimado será divulgado em breve.

Por que conferir o bilhete é importante?

Muitos apostadores deixam de retirar seus prêmios porque não conferem seus bilhetes. Quem ganha deve comparecer a uma agência da Caixa para resgatar o valor dentro do prazo. Se o dinheiro não for retirado, ele será repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Onde acompanhar os resultados da Mega-Sena?

Entretanto, os resultados dos sorteios ficam disponíveis no site das Loterias Caixa, em jornais, aplicativos de loteria e portais de notícias. Além disso, a Caixa transmite o sorteio ao vivo pelo YouTube oficial.

Aposte com consciência

Portanto, a Mega-Sena pode transformar vidas, mas é fundamental jogar com responsabilidade. O ideal é apostar com equilíbrio e considerar a loteria apenas como uma forma de entretenimento.